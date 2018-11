„MM“-Nachrichten künftig an MVV-Hochhaus

So wie auf dieser Fotomontage soll es bald an den beiden schmalen Seiten des MVV-Gebäudes am Luisenring aussehen. Heute beginnen die Installationsarbeiten für zwei Videowände an dem Hauptsitz des Energieversorgers. Wenn es die Witterung zulässt, soll noch vor Weihnachten der erste Text über die Videowände am 16. Stock laufen. Und das wird weithin sichtbar sein, immerhin haben die Flächen ein Format von sieben mal 21 Meter. Der redaktionelle Inhalt kommt vom „Mannheimer Morgen“ („MM“) im Wechsel mit dem „Rhein-Neckar-Fernsehen“. Die Medien-Unternehmen liefern Schlagzeilen aus Mannheim, der Region und der ganzen Welt. Zudem werden der Wetterbericht, die Uhrzeit und das Datum eingeblendet. Die Pläne für den „Leucht-Turm“ am Neckarufer hat die MVV wesentlich im eigenen Haus entwickelt und spielt alles in stromsparender LED-Technik aus. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018