„MM“-Serviceshop ab Mittwoch zu

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen bleibt der Service- und Ticketshop des „Mannheimer Morgen“ bei Thalia in P 7 auf den Planken von diesem Mittwoch, 16. Dezember, bis auf Weiteres geschlossen. Kunden können den Shop aber telefonisch und per Mail weiterhin erreichen: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. Die Telefonnummer lautet 0621/3 92 17 10, die E-Mail-Adresse kundenservice@mamo.de. Spenden für den „MM“-Hilfsverein „Wir wollen helfen“ können in dieser Zeit nur per Überweisung auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN DE11 6705 0505 0038 0000 39, getätigt werden. Sobald der Service- und Ticketshop wieder geöffnet hat, können Barspenden auch dort wieder abgegeben werden. Alle Infos dazu auch im Internet. red

