Mobbing: Hilfe für Betroffene

Die begleitete Gruppe für Mobbing-Betroffene trifft sich am Mittwoch, 17.Oktober, um 18 Uhr im Ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara, B 5, 19. Das Angebot richtet sich an Betroffene, die unter Mobbing am Arbeitsplatz leiden. Die Gruppe ermöglicht die Begleitung in betrieblichen Konfliktsituationen und vermittelt den persönlichen Kontakt zu anderen Betroffenen. In vertraulicher und geschützter Atmosphäre reflektieren die Teilnehmer ihre Arbeitsplatzsituationen und entwickeln Lösungs- und Klärungsansätze durch Perspektivwechsel.

Die Treffen finden regelmäßig an jedem dritten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr statt. Der Einstieg in die Gruppe ist jederzeit möglich. Eine verbindliche Anmeldung ist drei Tage vorher erwünscht. Die Teilnahmegebühr pro Abend beträgt 10 Euro, für Geringverdienende oder Arbeitslose gibt es nach Absprache Ermäßigung. mor

