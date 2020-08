Mobil gegen Mietsteigerungen

Das Offene Stadtteiltreffen Neckarstadt (OST) ruft für Freitag, 21. August, zu einer Kundgebung gegen hohe Mieten auf. Das Motto lautet „Die Neckarstadt wehrt sich! Gegen Mietsteigerungen und Verdrängung durch Investoren“, Beginn ist um 18 Uhr am Neumarkt in der Neckarstadt-West. „Nicht nur Wohnraum wird zum Spekulationsobjekt der Investoren und Immobilienfirmen, sondern verstärkt auch der öffentliche Raum in unserem Stadtteil. Dieser wird nach und nach zu Gunsten von schicken Cafés und Bars kommerzialisiert und angeeignet. Das alles passiert ohne wirkliche Bürgerbeteiligung“, wird eine Sprecherin des Bündnisses zitiert. Das OST wurde 2018 durch die Initiative „FairMieten” und weitere Anwohne ins Leben gerufen. An jedem zweiten Freitag im Monat gibt es ein offenes Treffen. red/cs

