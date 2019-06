Mobile Bücherei eingerichtet

Nach dem Brand in der Zweigstelle Schönau der Stadtbibliothek Mannheim im April ist das Gebäude nicht mehr nutzbar. Die Bücherei soll mit der Wiedereröffnung des Mensagebäudes des Johanna-Geissmar-Gymnasiums, das gerade renoviert wird, im Sommer 2020 wieder in Betrieb gehen. Bis dahin hat die Stadtbibliothek zwei Haltestellen für die Mobile Bibliothek im Stadtteil eingerichtet: Außerhalb der Ferienzeiten steht der Bus immer montags von 12 Uhr bis 14.30 Uhr am Lena-Maurer-Platz im Bromberger Baumgang und von 14.45 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz bei der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Rudolf-Maus-Straße. lia

