Mannheim.Die Mobilen Impfteams sind in Mannheim gestartet. Nachdem der Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech in Europa zugelassen wurde, haben am Sonntag die Impfungen in Mannheim begonnen. Die mobilen Impfteams starteten vom Maimarktgelände aus, wo ein Zentrum eingerichtet ist, in dem voraussichtlich ab 4. Januar Patientinnen und Patienten den Wirkstoff erhalten können. Das teilte Oberbürgermeister Peter Kurz am Sonntagnachmittag mit.

Den Impfstoff erhalten zunächst die hoch vulnerablen Gruppen. Also Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal. Der Bund ließ bereits am Samstag mehrere zehntausend Impfdosen an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort wurden sie dann an Impfzentren und mobile Teams verteilt.

Angaben der Stadtverwaltung zufolge stehen fünf mobile Teams bereit. Geplant ist, dass diese dann schnellstmöglich alle 32 Alten- und Pflegeheime der Stadt anfahren und dort die Heimbewohner vor Ort impfen. Die Einheiten bestehen aus einer Ärztin oder einem Arzt, einem Verwaltungsmitarbeitenden sowie einem Fahrer oder Fahrerin. Pro Heim soll ein Impfteam, das vorher durchgetestet wurde, die Bewohner behandeln. Alle Pflegeheimleiterinnen und -leiter seien informiert, die zukünftigen Impflinge bereits voruntersucht. Beim Spritzen in den Heimen wollen die Teams ihre Patienten nach der Injektion 15 Minuten lang beobachten.

Die erste Wirkstoff-Lieferung sei komplett für die Pflegeheime vorgesehen, so die Stadt. Die Terminvergabe ist aber bereits für über 80-Jährige möglich: Wer die freiwillige Impfung erhalten möchte, muss sich dazu über die Telefonnummer 116 117 anmelden. Dies funktioniert zunächst aber nur für die Zentralen Impfzentren (ZIZ) , unter anderem in Mannheim und Heidelberg. Auch online, unter www.impfterminservice.de ist können Termine vereinbart werden.

Nach einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wollen sich etwa zwei Drittel der Deutschen impfen lassen. 32 Prozent der Befragten gaben an, sich so schnell wie möglich impfen lassen zu wollen. Weitere 33 Prozent sind zwar ebenfalls dazu entschlossen, wollen aber trotzdem erst einmal mögliche Folgen der Impfung bei anderen abwarten. 19 Prozent haben sich gegen eine Impfung entschieden, 16 Prozent sind noch unentschlossen.

