Mobiles Internet ausgebaut

Zur Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung in Mannheim hat die Telekom einen Standort neu gebaut und drei mit mobilem und schnellerem Internet, kurz LTE, erweitert. Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in der Stadt, es stehe damit insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, erklärte der Telekommunikationsanbieter. Zudem verbessere sich durch den Neubau und die Erweiterung der Empfang in den Gebäuden. Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben in Mannheim jetzt 91 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege damit bei fast 100 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 19 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an sechs Standorten Erweiterungen geplant. Der LTE-Ausbau sei deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden. red/scho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020