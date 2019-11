Mocábo stimmt schwungvoll auf die Adventszeit ein

Mediterranes Lebensgefühl – das versprüht die Mannheimer Band Mocábo bereits seit 2004 auf unzähligen Konzerten. Bei ihrem Weihnachtsprogramm „a mocábo Christmas“ kombinieren sie die Leidenschaft des Gypsy-Swing mit virtuosem Gitarrenspiel, Texten in verschiedenen Sprachen und karibischen Rhythmen mit deutschen Weihnachtsliedern und amerikanischen Christmas Carols.

Für das Konzert „a mocábo Christmas“ am ersten Advent, Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr im Schatzkistl, Augustaanlage 4-8, verlost der „MM“dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Mocábo“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner der Verlosung werden dann am Freitagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt.

