Modellbahn-Messe erst wieder 2021

Die Messe Modellbahn Mannheim wird erst wieder im kommenden Jahr ausgerichtet, und zwar von 12. bis 14. März 2021. Das teilt der Organisator, die Messe Sinsheim GmbH, mit. Eine Verlegung der ursprünglich für diesen Monat in der Maimarkthalle geplanten Veranstaltung auf den Herbst werde es nicht geben. Wegen der unklaren Situation in Sachen Corona-Pandemie verzichte man darauf. Eine Verlegung in den Herbst sei auch mit Blick auf die Aussteller „nicht erfolgversprechend“. Die von der Messe Sinsheim organisierte Internationale Modellbahn-Ausstellung in Friedrichshafen von 30. Oktober bis 1. November dieses Jahres findet dagegen statt. imo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020