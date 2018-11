Modellflieger in allen Größen

Zu seinem Saalflugtag lädt der Badisch-Pfälzische Modellflugsportverein am Sonntag, 18. November, von 10 bis 17 Uhr in die Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule in Feudenheim ein. „Den Zuschauern werden technische und fliegerische Leckerbissen aus allen Sparten der Hallenfliegerei serviert“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Die Palette reicht dabei vom ein Gramm leichten, elektrisch angetriebenen und ferngesteuerten Wohnzimmerflieger über den Mikrohelikopter bis hin zur 800 Gramm schweren originalgetreu nachgebildeten JU 52. Der Eintritt zum Saalflugtag ist frei. Für das leibliche Wohl der Gäste sei gesorgt, so die Veranstalter. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018