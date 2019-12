Moderne Technik für mehr Flexibilität

Ein flexibleres Angebot im öffentlichen Nahverkehr mit Hilfe neuester Technik: Auf diesem Weg kann die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) jetzt einen guten Schritt vorankommen. Möglich machen das Fördermittel des Bundes von insgesamt rund sieben Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat an diesem Donnerstag in Berlin gleich mehrere Bescheide an Vertreter des RNV übergeben.

Das teilt der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) mit, der bei der Übergabe dabei war. Scheuer begrüßte in Berlin Ralf Ulrich, Prokurist der RNV, und Valentin Püttmann, Assistent der RNV-Geschäftsführung. „Das Geld fließt im Wesentlichen in die zukunftsträchtige Digitalisierung der RNV. Das ist ein echter Digitalisierungsschub, von dem die ÖPNV-Kunden bald täglich profitieren werden“, freut sich Löbel gemeinsam mit den Vertretern des Mannheimer Unternehmens. Diese Unterstützung, so der Abgeordnete, sei „kein Selbstzweck, sondern geschieht mit Blick auf die Kunden– ob das nun neue Angebote sind, der vereinfachte Online-Ticketkauf, die Bereitstellung von Informationen oder die Verbesserung von Betriebsabläufen im Hintergrund“.

So gebe es die Bundesmittel unter anderem, um einen „On-demand-Shuttledienst“ einzurichten – ein Beförderungsangebot auf Abruf. Dabei könne über ein kleines Programm auf dem Smartphone ein Fahrzeug für einen oder wenige Passagiere geordert werden. „Das macht den Öffentlichen Nahverkehr wesentlich flexibler“, ist sich Löbel sicher.

Geld fließe auch für das Internet-Projekt „Mobility Inside“, eine Vertriebsplattform für den Nachverkehr, an der die RNV beteiligt ist. Mit einmaliger Anmeldung sollen Kunden künftig „bundesweit auf unterschiedliche ÖPNV-Angebote online zugreifen und ganz bequem auf dem Smartphone Auskünfte erhalten und Tickets kaufen können“, so Löbel. Gefördert werden außerdem etwa ein Lademanagement-System für Elektrobusse und große Monitore zur Darstellung von Echtzeitinformationen in Bussen. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019