Moderner Büroneubau für die Stadt

Es ist eine Punktlandung vor dem Jahreswechsel und die letzte Amtshandlung des scheidenden Baubürgermeisters Lothar Quast, der in den Ruhestand geht: Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GBG hat das neue Technische Rathaus im Glücksteinquartier nach fast 2,5 Jahren Bauzeit fertiggestellt – fristgerecht und im Kostenplan. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Zusammen mit GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings und Oberbürgermeister Peter Kurz besichtigte Quast dieser Tage das 13-geschossige Gebäude bei einem Rundgang. Am 1. Januar wird es offiziell an die Stadt übergeben. Laut GBG bietet es Raum für 700 Arbeitsplätze. Das neue Gebäude, das von den städtischen Dezernaten IV (Bauen) und V (Umwelt) genutzt wird, besteht aus 13 Vollgeschossen und einem Untergeschoss – insgesamt ist es 56 Meter hoch. Das vom Architekturbüro schneider + schumacher aus Frankfurt geplante Haus umfasst eine Brutto-Geschossfläche von 29 300 Quadratmetern.

Wer das Gebäude vom Haupteingang in der Glücksteinallee betritt, blickt in ein großzügiges und helles Foyer. Es soll die Offenheit des Gebäudes aufnehmen, die es an dieser Stelle im Erdgeschoss tatsächlich ist. Denn rechts, hinter dem Empfang, wird der Bürgerservice einziehen, auf der gegenüberliegenden Seite wird ein Bistro eingerichtet. Dieser Bereich ist allen Bürgern zugänglich.

Begrünter Innenhof und Café

Der Sockelbau, der zwischen vier und sechs Obergeschosse umfasst, umschließt einen begrünten Innenhof mit einer großen Brunnenanlage, die im Sommer auch der Kühlung dient. „Es war unser Anliegen, um einen Hof herum Räume und eine Atmosphäre zu schaffen, die in einer lebendigen Stadt einen Ort des Austausches und des angenehmen Miteinanders schafft“, sagte Architekt Michael Schumacher. In dem Atrium sind mehrere Sitzbänke fest installiert, Platz für weitere Tische und Stühle, etwa für die Gastronomie, ist vorhanden. Ein Teil der Sitzgelegenheiten im Innenbereich sowie im Wartebereich des Bürgerservices aus hellem Holz sind fest verbaut.

Mit dem gleichen hellen Holz sind auch einige Wände im neuen Technischen Rathaus vertäfelt, doch das ist eher die Ausnahme. Der Großteil der Wände, Säulen und Decken besteht aus grauem, teils auch rauem, Sichtbeton und schafft einen Loft-Charakter. An einigen Stellen, wie im Treppenhaus oder an der Theke des Bistros, bilden kräftige Rottöne – die Farbe des Stadtlogos – einen gelungenen Kontrast dazu.

Für Besprechungen wurden fünf Konferenzräume geschaffen, die nach Partnerstädten Mannheims benannt sind. Der größte von ihnen, Haifa, bietet mit verstellbaren Wänden eine flexible Aufteilung. In den oberen Etagen stehen weitere Besprechungsräume zur Verfügung. Interessant sind die, die zum Hauptbahnhof gerichtet sind: Obwohl man unten auf der sechsspurigen Südtangente Autos und Lastwagen vorbeirauschen sieht und Züge in den Bahnhof ein- und ausfahren, hört man vom Verkehrslärm nichts.

Sandkasten und Pflanzbeete

Die Fenster in den Büros lassen sich zwar einen Spalt weit öffnen, doch die Lüftungs- und Klimaanlage soll das eigentlich überflüssig machen. Auf jeder Etage des Hochhauses gibt es eine Teeküche, die zudem eine Aussicht auf den Lindenhof bietet. Je höher die Etage, desto unverbauter der Blick. Der reicht ganz oben weit über die Stadtgrenzen hinaus, bis zum Odenwald und an die Haardt.

Für Kinder der Mitarbeiter gibt es im Haus einen Betriebskindergarten. Dessen Freibereich liegt auf einer kleinen Dachterrasse zum Innenhof und bietet einen Sandkasten und Pflanzbeete zum Gärtnern. „Das Gebäude ist baulich fertiggestellt, die Stadt macht es dann bezugsfertig“, sagt GBG-Projektleiter Jochen Endrich. „Wir sind stolz, dass wir den Bau in der vorgegebenen Zeit hinbekommen haben.“

„Dass es der GBG gelungen ist, das Gebäude trotz der Corona-Pandemie im Zeitplan fertigzustellen, belegt die Leistungskraft des kommunalen Unternehmens“, lobte Oberbürgermeister Peter Kurz. Es sei ein offenes, transparentes Gebäude entstanden, Symbol für eine moderne Stadtverwaltung.

Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG, äußerte sich mit Verlauf und Ergebnis ebenso zufrieden. Besonders betonte er die ökologische Qualität des Baus, der einen Beitrag zum Klimaschutz leiste. So wurden Gebäudehülle und raumlufttechnische Anlagen optimiert, auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage errichtet. Lothar Quast bekräftigt unterdessen die Standortentscheidung: „Es war eine richtige Entscheidung, das Gebäude an diesem Ort zu errichten.“ Das Gebäude bleibt nach der Fertigstellung im Besitz der GBG und wird an die Stadt vermietet.

