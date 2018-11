Modulbaufreunde zeigen ihre Anlagen

Die Modulbaufreunde laden ab heute bis Sonntag, 2. Dezember, jeweils 9 bis 17 Uhr, zur 29. Adventsausstellung ein. Im Vereinsheim in der Sulzer Straße 43 (Friedrichsfeld) zeigen die Mitglieder eine große Modellbahnanlage und mehrere kleine Bauten. „Es wird im Modell fast alles zu sehen sein, was es auch in der Realität gibt, ein Tierheim, Grillplatz am Fluss, eine Kirmes mit Kürbisfest und vieles mehr“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Zudem bringe sich die Jugend ins Programm mit ein. Der sogenannte „Lok-Doktor“ hat sich ebenfalls angekündigt und überprüft, testet oder repariert alte Märklin-Schätze. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018