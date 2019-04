Möglichst wenig Bäume sollen weg

Im Streit um die Sanierung des Rheindamms im Süden Mannheims werben die Grünen für einen Kompromiss. Zwar müsse der Hochwasserschutz gewährleistet werden. Dabei sollten aber möglichst wenig Bäume gefällt werden. Entsprechende Schreiben, sowohl an das Umweltministerium in Stuttgart als auch an das Regierungspräsidium Karlsruhe wurden von der Mannheimer Landtagsabgeordneten Elke Zimmer (Grüne) und dem Fraktionschef der Mannheimer Grünen, Dirk Grunert, versendet, wie es in einer Mitteilung heißt.

Studie spricht für Rettung

„Wir müssen also Lösungen finden, die Menschenleben zuverlässig schützen und möglichst viele Bäume im Waldpark erhalten“, heißt es. Die Position habe man in einem Brief an das Ministerium verdeutlicht und um die Prüfung aller Möglichkeiten gebeten. Vom Regierungspräsidium in Karlsruhe fordern die Grünen, dass eine von der Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof vorgelegten Machbarkeitsstudie geprüft wird. Bisher geht man bei der Planungsbehörde davon aus, dass die Bäume auf dem dreieinhalb Kilometer langen Damm nicht gerettet werden können. Laut Studie könnte aber der durchgängige Einsatz von Spundwänden oder die Verwendung von Dichtwänden dazu beitragen, viele Bäume zu retten.

„Wir erwarten, dass das Regierungspräsidium diesen Vorschlag ergebnisoffen prüft. An den Kosten darf ein Erhalt von Bäumen hier nicht scheitern“, heißt es von Grunert. Umweltschützer und Anwohner wollen verhindern, dass zahlreiche Bäume gerodet werden. Um wie viele es sich letztendlich handelt, ist unklar. olf

