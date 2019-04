Möwen, Schiffe und Ziele für Mannheim

Der Blick von hier oben hat was. Über dem Foyer der Kunsthalle kreisen die Bahnhofsuhr und der Stein der prägnanten Installation von Alicja Kwade. „Hier kann man zugucken, wie die Zeit vergeht“, sagt FDP-Stadtrat Volker Beisel an der Brüstung im zweiten Obergeschoss fasziniert. Seiner Parteikollegin Birgit Reinemund hat es der Schattenwurf der Dachgestänge angetan, die jetzt am Mittag ein

...