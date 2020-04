„Moin, Moin“: Schalte vom Rad

Dirk Lübke Chefredakteur

Dirk Lübke steigt jeden zweiten, dritten Tag morgens aufs Fahrrad und radelt 15 bis 20 Kilometer durch den Rhein-Neckar-Kreis. Vom Sattel aus schaltet er sich dann in die beiden Frühkonferenzen – um 10 Uhr mit der Führungsrunde, um 10.30 Uhr in die Videokonferenz mit den Reportern. Danach fährt er mit dem Auto in die durch Homeoffice nahezu menschenleere Redaktion nach Mannheim in die Dudenstraße. Wegen der blauen Mütze mit der Aufschrift „Moin, Moin“ (was in Ostfriesland gern gesagt wird und so viel wie „Guten Tag“ heißt) ist Lübke auch schon angesprochen worden. Die Frage, ob er mit dem Rad von Norddeutschland gekommen ist, verneint der 59-Jährige dann mit einem gegrinsten „Nicht ganz“.

