Mond zum Anfassen

Nach neuesten wissenschaftlichen Theorien ist der Mond ein Kind unseres Planeten: Er soll nach einer Kollision des Planeten Theia mit der früheren Erde entstanden sein. 50 Jahre ist es her, dass Menschen erstmals seine Oberfläche betreten haben. Heute wissen Forscher viele Dinge über den Erdtrabanten – aber längst noch nicht alles. „Aber wenn wir den Mond verstehen,“ sagt Harald Hiesinger, „dann verstehen wir auch die Erde besser.“ Was Mondforschung heute ausmacht, erzählt der Planetologe am Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr bei der Kinder-Uni im Technoseum in Mannheim.

Die Veranstaltung, ein gemeinsames Projekt von Technoseum und „Mannheimer Morgen“, richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Sie dürfen dem Experten ihre Fragen zum Weltall, zu Planeten und zur Raumfahrt stellen. Und das echte Mond-Gestein bestaunen, das Harald Hiesinger in die Vorlesung mitbringt. Dort lässt sich auch Fred Fuchs, das Maskottchen des „MM“, blicken. Der Eintritt kostet 2 Euro plus Gebühren. Karten gibt es in den „MM“-Kundenforen, im Technoseum und bei reservix.de. ble

