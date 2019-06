Monnem Bike lädt Radler in die City ein

Die dritte Ausgabe des Fahrradfestivals Monnem Bike lädt heute, Samstag, von 11 bis 20 Uhr nach Q 6/Q 7, in die Kunststraße, auf den Paradeplatz, die Kapuzinerplanken und in die verlängerte Jungbuschstraße ein. Einen Hochradführerschein (im Bild bei der Erstausgabe von Monnem Bike 2017) kann man ebenso erwerben wie ein gebrauchtes Rad beim Markt des ADFC. Der Radsalon (Kapuzinerplanken) präsentiert neue Räder und Zubehör. Um 16 Uhr startet am Marktplatz die Radparade der Fahrradinitiative, die sich in einem offenen Brief an den Ersten Bürgermeister Christian Specht (CDU) für mehr Radverkehr einsetzt. Musik und Unterhaltung gibt’s beim Bühnenprogramm (Paradeplatz) und bei „Spielraum Stadt“ bis in den Abend. lang (Bild: Prosswitz)

