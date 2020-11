„Monnemer Mädels“ stellen „ihre“ Stadt im Video vor

Näher dran an die Bürger wollen Grünen-Stadträtin und Gemeinderatsfraktionsvorsitzende Melis Sekmen und ihre Rheinauer Pateifreundin, Bezirksbeirätin Alice van Scoter. Die beiden jungen Frauen suchen die Nähe zum Wähler im Video-Podcast (Webcast), den sie seit Ende Oktober unter dem Titel „Mannheim sein“ produzieren und auf den Online-Kanälen Youtube, Instagram und Facebook veröffentlichen.

Erster Gast: Peter Kurz

Als ersten Gast haben sich die beiden Grünen-Politikerinnen einen alten weißen Mann und zudem einen Sozialdemokraten eingeladen. Mit Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), den „Melis und Alice“ kurzerhand zum „obersten Mannheim-Fan qua Amt“ erklären, plaudern die beiden über die Arbeit als Verwaltungschef im Rathaus, über den Dialog mit den Bürgern, über Kunst und Kultur, über das Corona-Infektionsgeschehen.

In dem Webcast sollen „engagierte Menschen aus der Stadt und der Region“ vorgestellt werden. „Es soll darum gehen, was sich in unserer Stadt tut und was sich noch tun muss, damit Mannheim lebenswert bleibt und gut für die Zukunft aufgestellt ist“, heißt es in der Ankündigung der ersten Ausgabe, die Sekmen und van Scoter mit dem Stadtoberhaupt im Lokal Cornelienhof in Neckarau aufgenommen haben.

Die 27-jährige Melis Sekmen, geboren und aufgewachsen in der Neckarstadt und auf dem Waldhof, tritt im kommenden Jahr als Bundestagskandidatin ihrer Partei an und kümmert sich im Gemeinderat um die Themenbereiche städtische Immobilien und Grundstücke, Wirtschaftspolitik und Tourismus, Stadtentwicklung und Vision 2030.

Die studierte Volkswirtin arbeitet im Hauptausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales sowie im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats mit. Zudem sitzt als Stadträtin in den Aufsichtsräten des Klinikums, der Mannheimer Gründungszentren gGmbH, des Rosengartens, des Stadtmarketings und im Gutachtenausschuss nach Bau-Gesetzbuch.

Alice van Scoter, 38 Jahre, geboren und aufgewachsen auf der Rheinau, studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsethik in Mannheim und Darmstadt und arbeitet im Personalwesen. Derzeit ist die Mutter von vier Kindern in Elternzeit. Außer im Bezirksbeirat wirkt van Scoter als Elternbeiratsvorsitzende und im Vorstand des Stadtelternbeirats.

Corona-Pause nach erster Folge

Wann die nächste Folge des Webcasts erscheint, ist zurzeit allerdings völlig offen. „Wir müssen wegen Corona derzeit pausieren“ bedauern „Melis und Alice“.

