Monster-Fratzen faszinieren – und stimmen nachdenklich

Es war ein Bild, wie es sich im Handelshafen vielleicht noch nie so dargeboten hat. Denn wo sonst die stille Abgeschiedenheit aus Treppen, meterhohen Pfahlbauten und das nächtliche Rauschen des Rheins in Richtung Ludwigshafen die Sinne prägt, herrschten in dieser Nacht im Jungbusch die Bässe elektronischer Musik und – wichtiger noch – optische Reize von ungeahnter Kraft.

Es war das Mannheimer Künstlerkollektiv Industrietempel, das anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums zur begehbaren Installation „DÁRK“ eingeladen und dabei Gedanken mit starken Emotionen geweckt hatte. Und das nicht allein, weil die Bleistiftskizzen der drei jungen Künstler Benny Brose, Philipp Arlt und Leander Reutter sich mit melancholischer Deutlichkeit auf die Infrastruktur des verlassenen Ortes legen. Es ist auch der Charme des Geheimnisvollen. Wer glaubte, die Magie des künstlerischen Happenings habe ausgedient, staunte nicht schlecht, als die Organisatoren erst am frühen Abend den genauen Ort des Geschehens bekanntgegeben hatten. Denn statt befürchteter Einsamkeit herrschte in der Transitzone zwischen Mannheim und Ludwigshafen rege Betriebsamkeit.

Teufel ohne Vorwarnung

Hunderte Überzeugte strömten mit Sitzkissen, Klappstühlen und geweckter Neugier an den Ort ihrer Begierde und wandelten dabei konsequent zwischen Faszination und Nachdenklichkeit. Da mochten drei Lichtkanonen und vier seriell geschaltete Hochfrequenzbeamer die Werke der drei Künstler in unerbittlicher Schärfe auf den steinernen Grund werfen: Auf was die Zuschauer blicken, sind Abgründe schroffer Natur, die aufzurütteln verstehen.

Ohne weitere Vorwarnung entdeckt man durchlöcherte Krieger, Teufel, die vor ihrem eigenen Antlitz erschrecken, und gesichtslose Amazonen – aber auch Werke von hoher ästhetischer Kraft fallen den Betrachtern ins Auge. Da mögen sich ein knöcherner Geist und eine spärlich bekleidete Dame einander in finsterer Manier begegnen: Wie sie aufeinander zufliegen, erinnert mühelos an Michelangelos „Erschaffung des Adam“ und weitet damit die Sinne erkennbar.

Zwischen der weit aufgerissenen Monster-Fratze und dem in Bußehaltung geneigten Sünder spannt sich dabei ein thematisch nahezu unendliches Feld. Das sorgt nicht nur für Diskussionen, sondern fordert zahllose Besucher auch zum Verweilen auf. Während die DJ-Sets der frühen Nacht immer wilder werden und sich selbst zufällig vorbeilaufende Partygänger der visuellen Kraft der Installation nicht entziehen können, sorgen die drei Protagonisten des Abends mit Live-Zeichnungen schon für neues Material kommender Ausstellungen. Als die schwüle Wärme des späten Abends schließlich von der einsetzenden Frische der Nacht umarmt wird, entsteht endgültig eine Atmosphäre des Nachdenkens, in der Namen, Zahlen und Fakten in den Hintergrund treten, um tieferen Überlegungen das Feld zu überlassen.

Erstaunlich ist dabei nicht nur, dass Industrietempel dem Motto von außergewöhnlicher Kunst an außergewöhnlichen Orten mit dem jüngsten Projekt auch nach 30 Jahren auf die unkonventionellste Art und Weise gerecht wird: Bestechend ist vielmehr, dass hinter all der Dunkelheit von „DÁRK“ in Wahrheit die Hoffnung regiert.

Schönheit der Finsternis

Da mögen vordergründig gesichtslose Verzweiflung und geweinte Tränen herrschen: Im Übergang zwischen den Bildern verschwimmt die Hoffnungslosigkeit zur Phase auf Zeit, die im Ausklang die Zuversicht auf das kritisch durchdachte Neue schon in sich trägt.

Insofern verstärkt sich für viele der Fokus auf das Licht gegenüber der Finsternis mit der Zeit nicht allein: Auch der anbrechende Tag spricht dabei seine unmissverständliche Sprache. Oder um es mit den Worten von Organisator Thomas Reutter zu sagen: „Schöner hätte sich die Finsternis nicht denken lassen.“

