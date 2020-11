Moral versus Vorbeugung

Es gibt etwas, bei dem erfahrungsgemäß vielen Lesern bei der Frühstückslektüre innerlich der Kaffee hochkocht: dass es Polizei und Ordnungsamt nach wie vor bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in den allermeisten Fällen weiter bei einer Ermahnung belassen wollen.

Der Ärger ist verständlich. Wer sich selbst an unbequeme Regeln hält, sieht es nicht gern, wenn sich andere folgenlos darüber hinwegsetzen. Hinzu kommt im Falle von Corona, dass solche Menschen uns allen schaden. Sie erhöhen das Infektionsrisiko und so – nicht individuell, aber in der Masse – die Fallzahlen. Die Folge sind neben fatalen Gesundheitsschäden weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens und enorme wirtschaftliche Verluste.

Doch so berechtigt die moralische Empörung ist: Das Vorgehen von Polizei und Ordnungsamt wirkt ebenfalls verständlich. Ihr oberster Auftrag ist hier der vorbeugende Infektionsschutz. Wenn jemand den Nutzen einer Maske partout nicht einsehen will, lässt er sich auch von Bußgeld kaum überzeugen. Also verhält er sich dort, wo er keine Strafe fürchten muss, direkt wieder fahrlässig. Und flächendeckende Kontrollen sind nicht leistbar.

Also macht es mehr Sinn, sich auf jene Menschen zu konzentrieren, die ihre Maske vielleicht nur aus Bequemlichkeit nicht tragen. Bei ihnen könnte ein Appell an die Vernunft – verbunden mit der Strafandrohung – ab und an schon noch auf fruchtbaren Boden fallen. Hoffentlich.

