Mord nach der Geburtstagsfeier

Anzeige

Lebenslange Haft für einen Georgier, der im vergangenen Jahr einen Landsmann erstochen hat. Das Landgericht verurteilte den 46-Jährigen jetzt wegen Mordes. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz sah es als erwiesen an, dass Gocha L. am 10. April 2017 in einem Hinterhof in den Quadraten Giorgi K. mit einem Messer tötete.

Demnach war der Tat ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Gocha L. hatte an dem Abend seinen Geburtstag auf der Neckarwiese gefeiert. Der Georgier war zu dem Zeitpunkt als Asylbewerber in der Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße untergebracht.

Streit als Auslöser

Bei dieser Geburtstagsfeier am Neckar, zu der auch das spätere Opfer eingeladen war, soll es massiven Streit gegeben haben. Das hatte bereits die Staatsanwaltschaft in der Anklage so vorgetragen, Zeugen bestätigten das im Laufe des Prozesses.