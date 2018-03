Mord-Vorwurf: Angeklagter schweigt

Worum ging es bei der Tat, was ist genau passiert - und vor allen Dingen: Ist Gocha L. der Täter? Antworten auf diese Fragen hat der Prozess vor dem Landgericht am Mittwoch noch keine gegeben. Der 45-Jährige ist angeklagt, im vergangenen April einen Mann in den Quadraten ermordet zu haben. Gocha L., Georgier und damals als Asylbewerber in der Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2718 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018