Moria: Bündnis verlangt Aufnahme von Flüchtlingen

Die Liste der Unterzeichner des offenen Briefs ist hochkarätig. Evangelische und Katholische Kirche in Mannheim gehören genauso dazu wie der Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Stadtjugendring und die Flüchtlingsinitiative Save me. Ihr Anliegen: Mannheim soll Schutzsuchende vom griechischen Lager Moria holen.

Konkret verlangen sie, dass sich die Stadtverwaltung mit anderen Kommunen zusammentut und das Bundesinnenministerium dazu bringt, dass Städte eigenständig Flüchtlinge aufnehmen dürfen. Gleichzeitig fordern die Unterzeichner vom Rathaus eine Bestandsaufnahme, wie viel Platz es hier konkret gäbe. Verfasst wurde das Schreiben von Manuel Mollenhauer von der Europa-Partei Volt und Jan Kraus (Unicef Hochschulgruppe).

Durch den Brand Anfang September in dem Lager auf der Insel Lesbos seien viele Schutzsuchende obdachlos geworden, heißt es in dem Brief von Ende September. Dazu komme die Ausbreitung des Coronavirus. Der von der Bundesregierung kürzlich gefasste Beschluss, rund 1500 Menschen aus griechischen Lagern aufzunehmen – ein kleiner Teil davon kam am Freitag in Deutschland an –, könne nur ein erster Schritt sein.

Mannheim war 2019 per Gemeinderatsbeschluss dem Bündnis „Städte sichere Häfen“ beigetreten und hatte damit generell die Bereitschaft geäußert, Flüchtlinge unterzubringen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte im Frühjahr gegenüber Land und Bund noch mal erklärt, die Stadt würde bis zu 50 Personen aufnehmen.

„Humanitäre Migrationspolitik“

Das reicht den Unterzeichnern des Briefs nicht. Mannheim müsse sich mit anderen Städten bei Bund und Land für die Schaffung „rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen“ einsetzen, mit denen Kommunen die Aufnahme „selbstbestimmt realisieren können“.

Der Oberbürgermeister erklärte am Freitag zu dem Brief, die Stadt habe den Beschluss von 2019 mit der Forderung an die Bundesregierung verbunden „nach einem grundlegenden Konzept für eine pragmatische, humanitäre und nachhaltige Flüchtlings- und Migrationspolitik“. Mannheim würde es begrüßen, wenn Baden-Württemberg ein eigenes Landesaufnahmeprogramm starten würde, so Kurz. Bislang lehne das Land dies aber ab – auch mit Verweis darauf, dass ein solches Programm dem Willen des Bundesinnenministeriums entgegenstehe. Horst Seehofer (CSU) hatte zuletzt statt nationaler Alleingänge immer wieder eine europäische Lösung verlangt – die aber nicht in Sicht ist.

Kurz wiederholte die Bereitschaft, 50 Schutzsuchende aus Griechenland aufzunehmen. Auf die Verteilung der nach Deutschland geholten Flüchtlinge habe die Stadt selbst aber keinen Einfluss.

