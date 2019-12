Moschee geräumt

Nach einer Bombendrohung gegen die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee hat die Polizei das Gebäude geräumt und durchsucht. Dabei wurden 18 Personen vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die eingesetzten Sprengstoffspürhunde fanden jedoch keine Hinweise auf eine Gefährdung. Die Moschee wurde nach dem Vorfall am Donnerstagvormittag geschlossen und um 13 Uhr wieder geöffnet. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, blieben die Einsatzkräfte zum Schutz der Besucher vor Ort. Die Drohung hatte die Gemeinde per Mail erhalten, wie Vorstandsvorsitzender Ismail Hakki Cakir auf Anfrage dieser Zeitung sagte. Er lobte den schnellen Einsatz der Polizei. Es war der zweite Einsatz nach einer Bombendrohung innerhalb weniger Wochen. Eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte, hat Cakir nicht. „Derjenige will, dass wir Angst haben und unsere gute Zusammenarbeit kaputtmachen. Wir haben aber keine Angst, wir sind ein Teil von Mannheim.“ stp

