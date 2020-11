Moschee geräumt

Unbekannte haben am Freitagvormittag in einer E-Mail an den Vorsitzenden der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee damit gedroht, in der Moschee am Luisenring eine Bombe hochgehen zu lassen. Die Mail war gegen 11.45 Uhr eingegangen. Die Verantwortlichen alarmierten sofort die Polizei. Die Beamten ließen daraufhin die Moschee räumen und sperrten die Umgebung ab.

Bei der anschließenden Durchsuchung, in die auch ein Sprengstoffsuchhund einbezogen war, konnten keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag wurde die Moschee wieder für Gläubige freigegeben. Ein Schaden war nicht entstanden.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Die Mannheimer Moschee des türkisch-islamischen Dachverbands Ditib war bereits im Juli und Dezember des vergangenen Jahres wegen Bombendrohungen geräumt worden. pol/kts

