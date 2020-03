Moschee lädt zur Begegnung ein

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Weltfrauentages laden die Frauen der muslimischen Organisation „Lajna Ilmaillah Deutschland“ für Sonntag, 8. März, zu einem Fest ein. Die Organisation wurde 2019 mit dem Hessischen Integrationspreis ausgezeichnet und bemüht sich um den gesellschaftlichen Frieden. Gemeinsam mit den Besucherinnen möchten die Musliminnen über die künftige Rolle der Frau in der Gesellschaft diskutieren. Besonders der interreligiöse Dialog solle dabei gefördert werden, schreiben die Frauen in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr in der Ehsan Moschee, Innstraße 7, und ist kostenlos. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. xmi

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020