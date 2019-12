Moschee lobt die Polizei

Die Ditib-Yavuz-Sultan-Selim-Moschee hat sich nach der zweiten Bombendrohung in diesem Jahr an die Öffentlichkeit gewandt. In einer Pressemitteilung schreibt die Gemeinde, dass sie „diesem psychischen Terror, den die Urheber dieser E-Mails ausüben möchten“, wieder gestärkt entgegentritt. Gleichzeitig fordert sie alle Akteure aus Politik und Verwaltung auf, klare Zeichen zu setzen, die Urheber ausfindig zu machen und eine solche Androhung einer schweren Straftat nicht ungeahndet zu lassen.

Die Drohung war am Donnerstagvormittag per Mail eingegangen. Die Polizei räumte die Moschee und durchsuchte sie. Eine Bombe fand sie dabei nicht. Die Gemeinde schreibt weiter, dass „eine offene Kommunikation gegenüber den Muslimen, welche Maßnahmen ergriffen werden können“, ein Schlüsselfaktor sei, um die Folgen wie Angst oder Ausgrenzungsgefühle auszuschließen. Mit gutem Beispiel voran gehe die Polizei Mannheim: „Sie steht uns als Freund und Helfer bei Seite.“ red

