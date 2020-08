Moschee öffnet wieder ihre Tore

Rot-weiße Bänder kennzeichnen den Zugang, ein Gemeindemitglied notiert Namen und sprüht Desinfektionsmittel auf Besucherhände. „Und wer keine Maske trägt, darf gleich wieder gehen“, betont Awais Akbar Bajwa, Arzt und Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde, die gestern die Wiedereröffnung ihrer Ehsan Moschee in Neckarau-Casterfeld feierte. Natürlich unter Einhaltung aller coronabedingten Vorsichtsmaßregeln. Und so stand der Umgang mit der Covid-19-Krise auch im Mittelpunkt der Ansprache von Bürgermeister Dirk Grunert.

Imam mit Visierschutz

Denn obwohl die Pandemie noch nicht gebannt sei, wie Grunert betonte, öffne die Moschee nun wieder ihre Tore für das „gerade bei Muslimen so wichtige Gemeinschaftsgebet und religiöse Gemeindeleben“. Dieses habe der Ort des Miteinanders und der Zusammenkunft in Mannheims Süden so lange entbehren müssen: „Es ist die Rückkehr zu einer Art Normalität in einer andauernd nicht normalen Zeit.“

Sprecher Bajwa führte die Besucher durch die Räume des Hauses an der Innstraße und zeigte die Abstandsmarkierungen für die weit voneinander entfernt knieenden Gläubigen. Denn obwohl ihr Glaube das Beten Schulter an Schulter vorsehe, sei dies in Zeiten von Corona natürlich keinesfalls möglich. Zwar sei auch Gemeindemitgliedern, die älter als 60 Jahre alt sind, ab sofort der Moscheebesuch wieder erlaubt. Doch es werde streng auf Maximalzahlen geachtet. Zudem müsse jeder Gläubige seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen. Und Ansammlungen vor oder nach den Treffen seien verboten.

Mit Visier-Schutz sprach der Theologe und Imam Adeel Ahmad Shad über die Bedeutung einer liebevollen Haltung zu Gott und den Menschen und über die Aufnahmebereitschaft für seine Worte.

Frauengruppen, die Masken nähten, Jugendliche, die Einkaufsdienste für ältere Mitbürger und Nachbarn organisierten, Mediziner aus der Gemeinde, die über Schutzmaßnahmen informierten: „Sie sehen mich beeindruckt, wie großartig Sie als Gemeinde den Umgang mit dieser Krisensituation organisiert und gestaltet haben“, versicherte Grunert. Doch bei aller Freude über die Rückkehr zu einem immer noch eingeschränkten, „aber dennoch einigermaßen normalisierten Gemeindeleben“, bestehe die weltweite Pandemie doch fort. Mit Blick auf die Ferienzeit und die damit einhergehenden Reiseaktivitäten könne, so Grunert, zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen, wie die Situation im September sein wird und ob wir einer zweiten Infektionswelle ausgesetzt sein werden: „Aktuell wieder steigende Fallzahlen mahnen zu erhöhter Vorsicht.“

Grunert begrüßte deshalb ausdrücklich, dass die Ahmadiyya-Gemeinde die Wiederaufnahme des Moscheelebens mit der entsprechenden Behutsamkeit umsetze. Für die Stadt sei es eine große Herausforderung, die ständig sich ändernden Bundes- und Landes-Regelungen an alle Menschen zu kommunizieren – und vor allem für deren Einhaltung Sorge zu tragen: „Die Pandemie werden wir alle nur gemeinsam bewältigen können. Und mit gewissenhaften Bürgern wie Ihnen wird uns dies auch gelingen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020