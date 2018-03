Motettenchor mit Lukas-Passion in der Heilig-Geist-Kirche

Anzeige

Zum traditionellen Konzert zur Nacht am Sonntag, 25. März, um 20 Uhr lädt der Motettenchor Mannheim in die Heilig-Geist-Kirche (Roonstraße) ein. Die Passionsmusik nach dem Lukasevangelium stellt das erste abendfüllende A-cappella-Werk des Dresdner Kreuzkantors Rudolf Mauersberger dar. Die Komposition erhielt ihren Anstoß hauptsächlich durch die Nöte der letzten Kriegsmonate und entstand im Januar 1947. Für das Konzert, das zur Meditation anregen und auf besondere Weise in die Heilige Woche einführen soll, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Heilig Geist“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Motettenchor)