Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Schafweide“ an der Einmündung zur Käfertaler Straße im Stadtteil Neckarstadt ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Fahrer eines Fords den 51-Jährigen, der von rechts kam und Vorfahrt hatte, am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr beim Abbiegen übersehen.

Bei dem Versuch, noch eine Vollbremsung hinzulegen, verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine. Er prallte gegen das Fahrzeug des Unfallverursachers und zog sich dabei Verletzungen zu, die nach einer Erstversorgung vor Ort in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten.

Das Motorrad war unterdessen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. pol/lok

