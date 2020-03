Motorroller gestohlen

Einen Motorroller haben zwei Jugendliche nach Angaben der Polizei in der Neckarstadt gestohlen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte ein Zeuge die beiden mutmaßlichen Täter am Dienstag kurz vor 22 Uhr in der Käfertaler Straße gesehen, als sie das Fahrzeug schoben. „Als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ließen sie den Roller fallen und flüchteten in Richtung Kobellstraße“, heißt es im Polizeibericht. Der Zeuge informierte die Beamten, zeitgleich meldete sich eine Frau. Sie hatte zwei Jugendliche vor der Justus-von-Liebig-Schule beobachtet, als sie mit einem Gegenstand auf einen Roller einschlugen.

Eine Polizeistreife entdeckte im Rahmen der Fahndung die beiden jungen Männer in der Käfertaler Straße an der Ecke Schafweide. Beide flüchteten, als sie den Streifenwagen erkannten. Schließlich konnten die Beamten einen 16-Jährigen in der Röntgenstraße festnehmen. In seiner Jacke habe man eine kleinere Menge Marihuana gefunden. Er wurde zunächst zum Revier Neckarstadt gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl und Drogenbesitz ermittelt. bhr/pol

