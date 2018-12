Mozart zwischen Mannheim und Paris

Zu seiner letzten Veranstaltung in diesem Jahr lädt das Institut Français zum Weihnachtskonzert „Mozart von Mannheim nach Paris“ morgen, 14. Dezember, um 19 Uhr ein. Pianistin Ulrike Höfer, laut Veranstalter eine national anerkannte Solistin, bietet drei ausgewählte Mozartsonaten (Nummer sieben, acht und neun) dar, die eng mit den beiden Städten in Verbindung stehen. Die drei Werke gehören zu den „Mannheimer Sonaten“, die Wolfgang Amadeus Mozart im Verlauf einer Gastspielreise in die französische Hauptstadt zwischen 1777 und 1778 komponierte. Dabei soll es sich um persönliche, stimmungsvolle Stücke Mozarts handeln, in dessen Leben die Quadratestadt eine große Rolle spielte. So soll er sie in einem Brief an seinen Vater als sein „geliebtes Mannheim“ bezeichnet haben. Einlass zum Konzert im Cuntzmann-Saal in C 4, 11 ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist entweder per E-Mail unter info@if-mannheim.eu oder online unter www.if-mannheim.eu erforderlich. pam

