Mozarts Große Messe erklingt in der Citykirche

In einem Brief an seinen Vater Leopold vom 4. Januar 1783 verspricht Wolfgang Amadeus Mozart, zum Dank für die Genesung seiner Verlobten Constanze Weber – die Mannheimerin war schwer erkrankt gewesen – eine große Messe zu schreiben. Das Stück in c-Moll führt die Konkordien-Kantorei mit Orchestermitgliedern des Nationaltheaters am Sonntag (16.) um 17 Uhr in der Citykirche auf. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Konkordien“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. lok (Bild: Konkordien-Kantorei)

