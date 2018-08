Mühsame Wahrheitssuche

Anzeige

Der zweite Tag im Prozess gegen Dusan O. wirkt am Landgericht wie ein mühevolles Hangeln an den langen, manchmal verworrenen Seilen der Indizien. Denn während sich der weiterhin schweigende 71-jährige Angeklagte fortwährend nervöser mit den Fingern über die Augen wischt, versucht sich das Schwurgericht der Ersten Großen Strafkammer an einer Rekonstruktion dessen, was im November 2017 genau vor sich ging. Dann also, als O. den Plan gefasst haben soll, seine Frau ermorden zu lassen.

Die Anklage hatte es am ersten Verhandlungstag in klare Worte gefasst: Der berentete Arbeiter der Mannheimer John Deere-Werke habe sich von „dieser Schlampe“ psychisch ausgebeutet, sexuell kurz gehalten und um die Ersparnisse eines langen Berufslebens gebracht gesehen. 40 000 Euro soll O. im November 2017 für den Tod seiner Frau zu zahlen bereit gewesen sein. Wegen des Schweigens, das die Rechtsanwälte Steffen Kling und Franz Müller-Fricke ihrem Mandanten verordnet haben, sind es die Zeugen, die sprechen müssen – und das tun sie, wenn auch am Montag eher dürftig über den Angeklagten.

Zunächst spricht ein Bekannter jenes verdeckten Ermittlers „Mohamad“, den O. mit der Ermordung seiner Frau beauftragt haben soll. In einem Schwimmbad habe er „Mohamad“ kennengelernt, der sich als ehemaliger Häftling aus Afghanistan ausgegeben habe und es unbedingt wieder zu Arbeit bringen wolle, das berichtet der Zeuge gestern. „Als Hilfe für ihn“ habe er „Mohamad“ zu seinem eigenen Lager nach Bürstadt mitgenommen, ihm Bestände an Shampoo und Sonnenrollläden gezeigt, die er auf Flohmärkten verkaufen könne: ohne Erfolg. „Mohamad“, so der Zeuge, habe nicht nur „respektlos über Schiiten gehetzt“, sondern habe auch Waffengeschäfte über Griechenland abwickeln wollen. Das sei ihm zu heiß geworden, so der Zeuge, der Kontakt sei schließlich abgebrochen. Wie O. an jenen LKA-Ermittler gelangt sein soll, der dem Zeugen nur als „Mohamad“ bekannt war, lässt er offen und bekräftigt: „Den Angeklagten habe ich noch nie in meinem Leben gesehen!“