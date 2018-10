Müllabfuhr hat Ausfälle nachgeholt

Die Situation bei der Müllabfuhr nähert sich nach krankheitsbedingten Ausfällen „wieder dem Regelbetrieb an“. Das teilte Miriam van Hazebrouck vom Umwelt-Dezernat der Stadtverwaltung mit. Wie berichtet, hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb zu Monatsbeginn Bürger für verspätete Müllentsorgung um Verständnis gebeten. Der Grund für die Ausfälle sei – vor allem in der Woche um den Tag der Deutschen Einheit – eine „Krankheitswelle“, so eine Mitteilung der Stadt.

Auf Nachfrage teilte van Hazebrouck mit, dass die Müllabfuhr inzwischen wieder nach Plan arbeite: „In der letzten Woche kam es bei der Restmülltonne in Teilen von Neckarau, bei der Biotonne in der Gartenstadt und bei der Papiertonne in Rheinau zu Verzögerungen.“ Es habe darüber hinaus aber keine weiteren Ausfälle gegeben.

Zahlreiche Bürger-Beschwerden

Beim Sperrmüll, so die Rathaus-Mitarbeiterin weiter, seien „rund 180 Aufträge liegengeblieben“. Auch diese seien nun abgearbeitet. Zu diesen Verzögerungen sei es ebenfalls durch „krankheitsbedingte Personalausfälle“ gekommen. Hazebrouck: „Wir vermuten, dass in erster Linie die Grippewelle und ein grassierender Magen-Darm-Virus dies verschuldet hat, können aber keine Angaben dazu machen.“ Hinzu seien die Herbstferien in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie der Feiertag gekommen. „Den hat auch bei uns der ein oder andere genutzt, um zwei Tage Urlaub zu nehmen.“

Wie viele Krankmeldungen genau vorlagen, könne die Stadt nicht sagen. Die Frage, ob es bei der Abfallwirtschaft möglicherweise einen erhöhten Krankenstand gibt und was die Ursachen sein könnten, wurde nicht beantwortet. Van Hazebrouck: „Grundsätzlich haben wir sowohl bei den Müllwerkern als auch bei den Städtereinigern engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne bei der Abfallwirtschaft Mannheim arbeiten und mit vollem Engagement ihre Leistung erbringen.“ Es habe wegen der Entsorgungsausfälle Anfang Oktober „zahlreiche Beschwerden“ von Bürgern gegeben, bestätigte van Hazebrouck. lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018