Müllberg in hellen Flammen

Bis in den frühen Mittwochmorgen hat ein Großbrand auf der Deponie eines Recyclinghofes im Hafen starke Kräfte der Feuerwehr beschäftigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Wasserschutzpolizei, die für die Ermittlungen zuständig ist, geht von Selbstentzündung als Brandursache aus. Verletzt wurde niemand. Dazu gab es parallel zwei weitere Einsätze.

Der Notruf aus der Neckarvorlandstraße erreicht die Leitstelle kurz nach 23.30 Uhr. Als die ersten Kräfte dort eintreffen, lodern aus einem Müllberg helle Flammen. Zusammengepresster Hausmüll, Schrott – eine vielfältige, stinkende Masse brennt auf der Fläche von etwa 400 Quadratmetern, dichter, dunkler, rußiger Qualm steigt auf.

Die Berufsfeuerwehr mobilisiert sofort starke Kräfte, beordert die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren Feudenheim, Neckarau und Innenstadt sowie die Führungsunterstützungsgruppe in den Hafen – zusammen über 50 Männer und Frauen mit 13 Fahrzeugen. Dazu kommen drei Streifenwagen der Polizei und der Rettungsdienst.

Video Lokales Mannheimer Handelshafen: Band in einer Mülldeponie - Selbstentzündung als Brandursache Mannheim, 14.11.18: Bis in den frühen Mittwochmorgen hat ein Großbrand auf der Deponie eines Recyclinghofes im Hafen starke Kräfte der Feuerwehr beschäftigt. Mannheim, 14.11.18: Bis in den frühen Mittwochmorgen hat ein Großbrand auf der Deponie eines Recyclinghofes im Hafen starke Kräfte der Feuerwehr beschäftigt.

Zugleich wird die Bevölkerung über die Warn-Apps Nina und Katwarn informiert. Wegen der Brandgase könne es zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen gerade in der Neckarstadt, in Innenstadt und Jungbusch kommen. „Bitte schließen Sie sofort Fenster und Türen“, so der Appell um 23.43 Uhr. „Das ist aber alles nach Norden abgezogen, wir hatten keinen einzigen Anruf von Bürgern mit einer Beschwerde“, so Maximilian Schneeganß vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Nur aus dem nördlichen Werkteil der BASF kommen Meldungen wegen Geruchsbelästigung. Dennoch machen der Umwelt-Messwagen der Berufsfeuerwehr und die auf Messungen spezialisierte Freiwillige Feuerwehr Neckarau Messfahrten im Mannheimer Norden, „aber es bestand keine Gefahr“, so Schneeganß.

Dafür ziehen sich die Löscharbeiten lange hin. Das Feuerlöschboot pumpt das nötige Wasser aus dem Neckar, aus einem Werfer, von einem Rohr an der Spitze der Drehleiter und drei Strahlrohren prasselt das kühle Nass in die Flammen – 4000 bis 6000 Liter Wasser pro Minute. Die Firma schickt mitten in der Nacht Mitarbeiter. „Das hat keine Stunde gedauert“, lobt Schneeganß. Sie helfen mit Radlader und Greifer, den brennenden Müllberg auseinanderzuziehen – man hat darin Übung, es brennt hier nicht zum ersten Mal. Nacheinander wird die kokelnde Gemengelage auf dem Hof ausgebreitet und abgelöscht.

Gegen 5 Uhr gelöscht

Gegen 5 Uhr ist, so Schneeganß, das Feuer aus. Noch über eine Stunde bleibt aber ein Löschfahrzeug als Brandwache da, sollten die Flammen wieder aufflackern. Während der Einsatz im Hafen noch läuft, gehen zwei weitere Notrufe ein. Zunächst schlägt eine Brandmeldeanlage in der Neckaruferbebauung Nord an, dann kommt ein Alarm aus der Langen Rötterstraße. Hier brennt ein Müllcontainer, die Flammen greifen schon auf das Haus über – aber eine Mannschaft aus Berufsfeuerwehr und Ehrenamtlichen bringt auch das unter Kontrolle.

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018