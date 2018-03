Anzeige

Mannheim.Aus noch unbekannter Ursache hat es in einem Müll-Lagerraum im Keller eines Bürogebäudes in der Straße „Am Ullrichsberg“ in Käfertal gebrannt. Wie sich herausstellte, hatte dort am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Müllcontainer Feuer gefangen. Die Feuerwehren der Wachen Mitte und Nord löschten den Brand und lüfteten anschließend das Gebäude. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 30 000 Euro beziffert. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier in Käfertal.