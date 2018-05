Müllcontainer brennt am Morgen

Anzeige

Ein Müllcontainer in Neckarau hat gebrannt. Zeugen hörten am Montag kurz vor drei Uhr in der Schmiedgasse ein lautes Knallgeräusch, gefolgt von einem weiteren Knall. Auf dem Parkplatz eines Hotels brannte der Abfallbehälter. Polizeibeamte konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken, sodass ein Übergreifen der Flammen auf geparkte Fahrzeuge verhindert wurde. Die Nachlöscharbeiten übernahm die Berufsfeuerwehr. Der Behälter, zwei Papiercontainer sowie ein Metallgitter wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Kriminalkommissariat, Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/174-4444 melden. Hinweise auf Brandstiftung gibt es bislang nicht. tan/pol