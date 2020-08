Müller neuer Chef

Michael Müller leitet seit Anfang August das Polizeirevier in der Neckarstadt. Der 56-jährige Polizeidirektor folgte auf Frank Hartmannsgruber, der nach Karlsruhe wechselte. Das teilt das Polizeipräsidium mit. In Mannheim ist Müller kein Unbekannter. Von 1998 bis 2013 leitete er das Oststadt-Revier, danach arbeitete er für die Wasserschutzpolizeidirektion in Bruchsal. Die Mannheimer Zeit habe Müller noch gut in Erinnerung, heißt es in der Mitteilung. Er kehre „gerne an seine alte Wirkungsstätte zurück und sieht motiviert und gespannt den neuen Aufgaben entgegen“. Angefangen hatte Müller 1983 im Streifendienst in Karlsruhe. Von dort wechselte er aber bald schon zur Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe und machte die Ausbildung zum Bootsführer und Polizeitaucher.

Neben der Leitung des Reviers Neckarstadt werden zwei weitere Führungspositionen im Präsidium neu besetzt. Bereits seit Ende Juli ist die frühere Mannheimer Polizeisprecherin, Kriminaldirektorin Roswitha Götzmann, neue Leiterin der Führungsgruppe bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Verbunden mit dieser Aufgabe ist auch gleichzeitig die stellvertretende Leitung der gesamten Kriminalpolizeidirektion. Götzmann trat 1987 als eine der ersten uniformierten Polizistinnen bei der Schutzpolizei in den Dienst des Landes Baden-Württemberg. Nach ihrer Arbeit als Sprecherin des Mannheimer Präsidiums wechselte sie 2016 nach Stuttgart zur Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Landespolizeipräsidiums. Zurück in der „Heimat“ freut sich die 52-Jährige laut Mitteilung nun auf „neue spannende Aufgaben, das Wiedersehen mit alten Bekannten, aber auch auf neue Begegnungen“.

Kriminaldirektor Andreas Mayer wechselte vom Polizeipräsidium Heilbronn nach Mannheim und leitet seit Anfang des Monats das dortige Kriminalkommissariat. Er tritt die Nachfolge des in den Ruhestand verabschiedeten Horst Fischer an. Der 56-jährige Mayer kam 1984 zur Polizei, er kann bereits auf Führungserfahrungen als Leiter einer Kriminalinspektion beim Polizeipräsidium Stuttgart sowie bei der Polizeidirektion Heilbronn zurückblicken. Ab 2009 war er Geschäftsführer der Zentralen Geschäftsstelle der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes und leitete zudem die Zentralstelle Prävention beim Landeskriminalamt. Ab 2017 war er stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn.

