Mülltonnen-Suche in Mannheim

2 Fotos ansehen So sieht sie aus, die begehrte Mülltonne aus Lindenfels. © Alexander Smoljanovic

Ausgerechnet Mülltonnen. Für die meisten Menschen sind die Plastikkübel reine Gebrauchsgegenstände, die bei steigenden Temperaturen auch noch stinken. Für Alexander Smoljanovic aber sind die oftmals schmucklosen Behälter begehrte Sammlerobjekte. In seinem Besitz befinden sich fast 90 Tonnen aus verschiedenen Jahrzehnten, außerdem hat der 21 Jahre alte Mann aus Sachsen-Anhalt im Laufe der Jahre etwa 300 Miniaturen gesammelt.

Und was hat Smoljanovic mit Mannheim am Hut? In die Quadratestadt dürfte ihn seine Leidenschaft demnächst führen. So sucht der Sammler aus dem Osten der Republik zwei ganz besondere Tonnen, die er hier vermutet. Dabei handelt es sich um Behälter aus der Produktion des früheren Herstellers Plastopan, der sich im südhessischen Lindenfels befand. Der angehende Bürokaufmann sucht sowohl den 120 Liter fassenden Behälter mit Bügelgriff-Deckel als auch die 240-Liter–Version. Für Behälter mit einer bestimmten Prägung und in einem guten Gesamtzustand bietet er eine Prämie von 100 Euro an.

Wieso aber vermutet er diese Exemplare ausgerechnet im fernen Mannheim? Vor allem die geografische Nähe zum einstigen Produktionsstandort der Tonnen in Südhessen spreche dafür. Außerdem seien im Internet mehrfach Plastopan-Tonnen von Verkäufern aus Mannheim angeboten worden. „Ich gehe daher davon aus, dass ich diese spezielle Mülltonne in der Stadt finden kann“, sagt der Sammler aus Wanzleben, das nur einige Kilometer von der Landeshauptstadt Magdeburg entfernt liegt.

Klappt alles, und die Plastikbehälter tauchen tatsächlich auf, will Smoljanovic zum ersten Mal in seinem Leben nach Mannheim reisen, um die begehrten Tonnen abzuholen. Daneben interessiert sich der Sammler auch für die Stadt selbst. So wolle er das Barockschloss und den Luisenpark ebenso in Augenschein nehmen wie auch den Wasserturm. Smoljanovics Motiv für die ungewöhnliche Sammelleidenschaft klingt einleuchtend: „Mein Ziel ist es, die Historie zu bewahren. Viele Hersteller und Werkzeuge sind in den vergangenen Jahrzehnten von der Bildfläche verschwunden, und die Qualität der Tonnen hat sich drastisch verschlechtert“, sagt er über die Plastikobjekte, die manche Menschen im Alltag nur mit spitzen Fingern berühren wollen.

Leidenschaft für bunte Vielfalt

Zum Sammler wurde der Sachsen-Anhaltiner schon mit sechs Jahren. Damals habe er seine erste Miniatur-Mülltonne von einer Nachbarin geschenkt bekommen, erzählt er. Bald kamen Spielzeug-Müllwagen hinzu, schließlich die echten Tonnen in vielen unterschiedlichen Ausführungen. „Meine wertvollste echte Mülltonne ist quietsch-hellgrün, brandneu und stammt aus dem Jahr 1980“ schwärmt Smoljanovic. Auch besitze er beispielsweise zwei Metall-Mülltonnen aus den 1950er Jahren und Kunststoff-Tonnen, die 1967 hergestellt wurden. Der älteste Müllbehälter aus Plastik überhaupt, wie er betont. Aus seiner Sicht sind es aber vor allem die Unterschiede, die das Sammeln der Behälter so spannend macht. „Nicht alle Mülltonnen sehen gleich aus. Es gibt verschiedene Formen, Farben, Versionen und Größen“, klärt der Sammler den Anrufer aus Mannheim auf, während er sich auf dem Weg zum Postamt befindet. Dort wird er zwei pinkfarbene Tonnen abholen, die er in Großbritannien geordert hat.

Bei aller Hektik bleibt Smoljanovic freundlich und besitzt noch immer Muse, am Hörer über seine besondere Leidenschaft zu berichten. Wie er begeistert erzählt, stapelten sich seine vielen bunten Mülltonnen in einem Raum seines Elternhauses. „Geht es so weiter, wird es schwierig eines Tages selbst eine Wohnung zu finden, scherzt er. Bevor es schließlich irgendwann so weit ist, will er unbedingt noch die begehrte Tonne in Mannheim auftreiben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020