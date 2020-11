Mülltrennung nur per Video

Mit einem digitalen abfallpädagogischen Angebot beteiligt sich der Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, die an diesem Samstag beginnt und bis 29. November dauert. Damit soll schon den Kleinsten frühzeitig vermittelt werden, wie wichtig ihr eigenes Verhalten ist und wie sie selbst dazu beitragen können, Ressourcen, Umwelt und Klima zu schützen. Weil das beliebte Mitmachtheater aus den vergangenen Jahren derzeit nicht möglich ist, kommt der Schauspieler und Theaterpädagoge Patrick Strohm in der Rolle des Müllmanns „Herr Stinknich“ dieses Mal per Video. Mannheimer Grundschulen steht der Film kostenlos zum Einsatz im Unterricht zur Verfügung. Lehrer können den Link unter 0621/293-83 90 oder per Mail Dorothea.Baur@mannheim.de anfordern. cs

