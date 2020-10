Müllwagen beschädigt Auto und Haus

Mannheim.Beim Abbiegen hat der Fahrer eines Müllwagens in Sandhofen ein Auto und eine Hauswand beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Wagen gegen 11.30 Uhr von der Deutschen Gasse in die Zwerchgasse und blieb dabei mit seiner hinteren linken Fahrzeugseite an einem geparkten Pkw hängen. Mit der vorderen rechten Fahrzeugseite schrammte er außerdem die Wand eines Hauses. Der entstandene Schaden an Pkw und Müllwagen summiert sich auf etwa 14.000 Euro, der Schaden am Haus ist noch nicht ermittelt.

