Mütter fordern mehr Betreuungsplätze

Mit bunten Luftballons und einer Menge selbstgemalter Schilder haben mehrere Mütter Oberbürgermeister Peter Kurz empfangen. Sie übergaben ihm vor der Gemeinderatssitzung im Stadthaus rund 300 Unterschriften, die die Elterninitiative Kinderbetreuung auf dem Lindenhof gesammelt hat. Die Eltern fordern damit eine verlässlichere Betreuungssituation in ihrem Stadtteil. Oberbürgermeister Peter Kurz verwies auf die aktuellen 30-Millionen-Euro-Investitionen in den Bereich und dass manches weniger am Geld, sondern auch am fehlenden Raum oder Personal scheitere. Die Mütter erklärten Kurz, wie wichtig aus ihrer Sicht für Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder sei. Dafür sei eine vorausschauende, familienfreundliche Politik notwendig. bro (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018