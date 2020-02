Multimedia-Schau im Planetarium

„Chaos und Ordnung“ lautet das Jahresmotto der Jugendakademie Mannheim. Die begleitende Vortragsreihe startet am Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Kuppelsaal des Planetariums (Wilhelm-Varnholt-Allee). „Chaos and Order – Gleichung mit schönen Unbekannten; ein musikalisch-visuelles Erlebnis“ ist das Thema des Abends. Hat Mathematik eine Farbe, hat sie einen Klang? Rocco Helmchen und Johannes Kraas beantworten die Fragen mit ihrem faszinierenden Multimedia-Erlebnis. „Chaos and Order“ transformiere Wissenschaft in rauschhafte Bildwelten und Klangmuster, lasse die Sinne vibrieren und nicht die Köpfe rauchen, heißt es in der Ankündigung. Im Anschluss findet eine Fragerunde mit Christian Theis, Direktor des Planetariums, statt. Nicht nur die Teilnehmenden der Jugendakademie sind eingeladen. Die Schau steht allen interessierten Besuchern offen. Für Gäste kostet der Eintritt 13 Euro. red

