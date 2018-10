Multiple Sklerose und Blasenstörung

Für Freitag, 19. Oktober, lädt der Verein Amsel ab 18 Uhr zum Fachvortrag „Blasen- und Mastdarmstörungen bei Multipler Sklerose“ in die Mannheimer Abendakademie (U 1, 16-19) ein. Neurologe Jörg von Schrader stellt Strategien zum Umgang mit Funktionsstörungen von Blase und Darm bei Multipler Sklerose (MS) vor und nennt Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Der Referent ist Geschäftsführender Oberarzt der Neurologischen Klinik der Stadt Ludwigshafen und Ärztlicher Beirat der DMSG Rheinland-Pfalz. Blasen- und Darmstörungen gehören zu den unsichtbaren Symptomen der Multiplen Sklerose. Etwa 80 Prozent aller MS-Erkrankten leiden im Laufe ihres Lebens darunter. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine zeitnahe Anmeldung erforderlich unter 06221/83 17 97 oder per E Mail an monika.karl@amsel-dmsg.de. dir

