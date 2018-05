Multireligiöse Feiern „eine Selbstverständlichkeit“

Anzeige

Die katholische Schuldekanin Inge Reimann und ihr evangelischer Kollege Andreas Weisbrod haben eine Fülle von Aufgaben zu bewältigen, bei denen sie im ökumenischen Bildungszentrum sanctclara in B 5 eng zusammenarbeiten.

In der Hauptsache sind sie verantwortlich für den Religionsunterricht an den Mannheimer Schulen. Dazu gehört unter anderem die fachliche Beratung der Lehrer, die Begleitung und Unterstützung durch Schulbesuche und Fortbildungsangebote. Die beiden erteilen in beschränktem Maß selbst Unterricht, die Lehrverpflichtung von Inge Reimann hat dabei einen größeren Umfang als die ihres Kollegen.

Gemeinsam unterhalten die Dekane die Medienstelle in sanctclara, in der Print- und audivisuelle Medien und Materialien für den Unterricht sowie grundlegende religionspädagogische Literatur bereitgehalten und ausgeliehen werden. Die Medienstelle ist vier Tage pro Woche geöffnet und wird viel in Anspruch genommen, berichtet Weisbrod.