Mumien bald auf Asien-Tournee

Auf eine weite Reise geht die Ausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“, wenn sie am Sonntag in den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) endet. Sie wird bereits am 2. November in Tokio wieder eröffnet. Dort beginnt dann eine eineinhalbjährige Japan-Tournee, die insgesamt fünf Museen umfasst.

„Das ist für uns schon eine tolle Sache“, freut sich Wilfried Rosendahl, der für die Mumien-Forschung verantwortliche Direktor des Museums Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen. Die fünf japanischen Museen seien „durchweg sehr renommierte Häuser“, so Rosendahl, beginnend mit dem Nationalmuseum der Naturwissenschaften in der Hauptstadt, das als eines der weltweit führenden Institute zur Erforschung von Naturgeschichte sowie der Geschichte von Wissenschaft und Technik gilt.

Mehr als 40 000 Besucher

Seit Monaten liefen die Gespräche, mehrfach waren japanische Delegationen in der Mannheimer Ausstellung. „Alles mit Dolmetscher, in einer sehr angenehmen Atmosphäre“, berichtet Rosendahl. Auf die Mannheimer Sonderschau aufmerksam geworden seien die Japaner durch die ausführliche, weltweite Berichterstattung über die Mumienforschung in der Quadratestadt. So widmete „Nature“, die 1869 gegründete, weltweit führende britische wissenschaftliche Wochenzeitung, der Mannheimer Mumien-Ausstellung zwei Seiten. „Man nimmt uns überall wahr, als Mannheimer Museum mit hoher Kompetenz“, hebt Rosendahl hervor.

Die Sonderschau wird aber „nicht eins zu eins“ nach Japan gehen, sondern „etwas verändert“, so der Direktor. Hier umfasst sie rund 1000 Quadratmeter, in Japan stehen 800 Quadratmeter zur Verfügung. „Sie ergänzen auch einige Exponate, etwa aus dem asiatischen Bereich, übernehmen aber komplett unsere wissenschaftliche Basis, die gesamte Gliederung, den Rundgang und die von uns gesetzten Themen“, erläutert Rosendahl.

Die Kisten aus Mannheim gehen per Flugzeug nach Japan. „Die haben aber einen sehr engen Zeitplan, das wird eine logistische Herausforderung“, berichtet Rosendahl. Er ist auch eingeladen, zur Eröffnung in Tokio zu sprechen. Alle anfallenden Kosten der Ausstellungstournee übernehmen die Japaner, „und sie leisten zudem einen Beitrag, die Fortsetzung der Mumienforschung bei uns zu finanzieren“, erklärt er.

In Mannheim haben die Ausstellung, die seit September lief und am Sonntag zu Ende geht, bisher mehr als 40 000 Besucher gesehen. Rosendahl ist damit zufrieden, auch wenn er sich etwas mehr erhofft hatte, wie er eingesteht. Da habe sich das lange sommerliche Wetter bis weit in den Spätherbst hinein aber auf die Resonanz ausgewirkt. Dennoch schreibe man mit der Ausstellung „keine roten Zahlen“, versicherte er.

Acht Stationen in USA

Die erste Mannheimer Mumien-Ausstellung hatte 2007/08 noch knapp 200 000 Besucher angelockt. Dann war es Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, und Rosendahl im Februar 2009 nach mehrmonatigen, sehr komplizierten Verhandlungen gelungen, einen Vertrag mit „American Exhibitions Inc.“ zu unterzeichnen – der Firma, die nahezu alle Wanderausstellungen für amerikanische Museen organisiert. Sie schickte die Mannheimer Mumien-Schau auf USA-Tournee. Am New Yorker Times Square hing damals eine riesige, beleuchtete Werbung, und das populäre Fachmagazin „National Geographic“ berichtete über die Mannheimer Forscher.

Zufallsfund vor Sanierung

Insgesamt gab es acht Stationen in den USA sowie zehn weiteren Orte in Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, in Ungarn und der Schweiz. Über drei Millionen Besucher haben die Mannheimer Ausstellung gesehen, ehe sie – völlig verändert und um neue Forschungsergebnisse erweitert – im September 2018 ins Zeughaus zurückkehrte.

Dass die Reiss-Engelhorn-Museen alte, eigentlich im Zweiten Weltkrieg verloren geglaubte Mumien besitzen, geht auf einen Zufallsfund 2004 vor der Zeughaus-Sanierung zurück. Sie waren nach Mannheim gelangt, als die Stadt schon 1917 die Sammlung des Münchner Malers Gabriel von Max (1840-1915), der sich intensiv mit Vor- und Frühgeschichte befasste, aufkaufte. Nach der ersten spektakulären Ausstellung entstand das „German Mummy Project“ der Curt-Engelhorn-Stiftung mit Sitz in Mannheim, das aber weltweit mit Experten der Mumienforschung kooperiert.

