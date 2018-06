Mumien und ihre Geheimnisse

Anzeige

Mannheim hatte sie 1917 gekauft – von dem für sein Faible für Anthropologie, Zoologie und Ethnographie bekannten Münchner Künstler Gabriel von Max (1840-1915). „Sie sind damals dank bürgerschaftlichem Engagement erworben, aber irgendwann vergessen worden“, so Rosendah. Er war es, der damals die Initiative ergriff, die Mumien zu erforschen, sie zu restaurieren und dann zu präsentieren.

Mit Hilfe von Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, sowie der Curt-Engelhorn-Stiftung wurde eine eigene Forschungsstelle ins Leben gerufen: das German Mummy Project. „Daraus ist inzwischen eines der größten Mumienforschungsprojekte der Welt geworden“, so Rosendahl stolz. Das Projekt lief während der Ausstellungen weiter, untersuchte neben den eigenen Exponaten Mumien aus mehreren Kontinenten. Filmemacher Norbert Kaiser von „Artmetropol.tv“ hat die Mannheimer Mumien auf ihrer Reise wie auch die Forschungs- und Restaurierungsarbeiten begleitet, mit seinem nun erstmals gezeigten Dokumentarfilm zugleich die Frage des Umgangs der Gesellschaft mit dem Tod und damit wichtige ethische Fragen gestellt.

„Denn uns war immer wichtig: Eine Mumie ist ein Mensch und bleibt ein Mensch!“, betont Rosendahl. Das bedeute: „Wenn wir untersuchen und präsentieren, dann nur nach neuesten ethischen Museumsregeln.“ Möglich mache dies die Kooperation mit dem Universitätsklinikum, besonders der Radiologie, und die Hilfe von Siemens. Mit Computertomographie (CT) und neuen Methoden zur Bildnachbearbeitung kann man heute, ohne die Unversehrtheit der über Tausende von Jahren hinweg konservierten Körper zu gefährden, technisch in das Körperinnere der Mumien schauen und etwa feststellen, was sich unter den Bandagen befindet und wie die inneren Organe erhalten sind.

Einblicke in den Körper

„Da sind unglaubliche Einblicke in das Innere möglich, wir können ohne jede Zerstörung in das Innere der Körperstruktur sehen“, so Rosendahl. Das helfe, viele Geheimnisse der Mumien zu entschlüsseln – von der möglichen Todesursache bis zur Frage, was sich etwa in fest geschlossenen Händen befindet. Im Fall einer mumifizierten Frau aus dem 16. Jahrhundert waren es Milchzähne von Kindern . . .

In diese Forschungsmethoden gibt auch die Ausstellung ab September Einblick. Das wichtigste Exponat dafür ist gerade angeliefert worden: ein Computertomograph von Siemens. „Es ist ein ganz modernes Gerät der neuesten Baureihe“, so Thomas Seiler, Betriebsleiter Siemens Healthineers. Damit erziele man bei Patienten „mit extrem niedriger Dosis eine hohe Bildqualität“. Sehr gerne, so Seiler, unterstütze man die Reiss-Engelhorn-Museen bei ihrer Forschung – und da sie bei ihren Mumien eine höhere Dosis anwenden können, ergäben sich daraus wieder neue Kenntnisse.

Neben dem modernen Gerät will Rosendahl Mumien präsentieren, die weltweit erstmals geröntgt wurde – 1896, eine ägyptische Kindermumie. Aber, so stellt der Direktor klar, Mumifizierung habe es nicht, wie viele glauben, nur im alten Ägypten gegeben. „Wir zeigen, dass es sich um ein weltweites Natur- und Kulturphänomen handelt, von Südamerika bis Europa, von der Ära der Dinosaurier bis heute“.

Info: Fotostrecke und Dossier unter morgenweb.de/rem

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018

