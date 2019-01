Mundart-Künstler Töpel im Schatzkistl

Jedes Jahr ein Mundart-Krimi mit Kommissar Günda, Biografien, Vorträge, Lesungen, Moderationen und immer wieder neue Songs sowie Texte: Seit bald 20 Jahren steht Arnim Töpel beruflich auf der Bühne. Der Blues-Denker am Piano wird geschätzt für seine musikalische Klasse, sprachliche Eleganz und Authentizität. Arnim Töpel gilt als einer der kreativsten und produktivsten Kabarettisten der Szene. Eines seiner Markenzeichen ist der atemberaubende Wechsel zwischen Hochdeutsch und unserer Mundart. Das der bei ihm alles andere als eine Vorlage für dumpfe Blödelei ist, will Töpel am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr im Schatzkistl beweisen. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 14 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt. red/lok

